Фура с пивом перевернулась по дороге в Пятигорск

В Тамбовской области фура с пивом попала в аварию и опрокинулась в кювет. Об этом сообщает vestitambov.ru.

Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Полоса безопасности «Тамбов». Авария произошла около трех часов ночи на 373-м километре трассы Р-22. По предварительным данным, водитель фуры Volvo заснул за рулем, в результате чего грузовик врезался в ограждения дорожных работ и перевернулся.

Грузовик, который перевозил 10 тонн безалкогольного пива, направлялся из Москвы в Пятигорск. В результате ДТП водитель не пострадал, ущерб от аварии выясняется.

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