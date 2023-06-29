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Появились первые снимки нового Haval H5

Новый внедорожник Haval H5 попал на фото в Китае

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autohome.com.cn

Большой внедорожник Haval H5 попал на фото в Китае, первые снимки новой модели опубликовал портал autohome.com.cn.

Длина новинки составляет 5190 мм при колесной базе 3140 мм. По предварительным данным, в моторную линейку Haval H5 войдут бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 л мощностью 224 л.с. и дизельный агрегат такого же объема мощностью 166 л.с.

В салоне внедорожника установлен экран цифровой приборной панели и сенсорный дисплей мультимедиа-системы. Также на снимках видно, что в список оснащения вошли подрулевые лепестки. Предполагается, что на рынке КНР новый Haval H5 дебютирует в IV квартале 2023 года.

Haval H5 первого поколения выпускался на тульском заводе компании, продажи модели в России завершились в 2021 году.

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autohome.com.cn

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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