Поливальная машина загорелась на дороге

В городе Ломоносове (административно входит в состав Санкт-Петербурга) загорелась дорожная уборочная машина, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

Пожар произошел на Дворцовом проспекте. На кадрах видно, что огонь вспыхнул в уборочной надстройке, установленной на шасси грузовика «КамАЗ», сразу за кабиной. К тушению пламени приступили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Следом за горящей машиной припаркован поливальный автомобиль на шасси грузового Mercedes.

В результате пожарным удалось ликвидировать возгорание, о пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Также стало известно, что в Красноярске сотрудники ГИБДД остановили эвакуатор с установленным на платформе надувным бассейном, в котором находились двое мужчин. А в Костроме инспектор ДПС переплыл реку, чтобы задержать пьяного водителя.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверями голову ребенка и начал движение.