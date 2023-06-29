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Поливальная машина загорелась на дороге

Под Санкт-Петербургом сгорела машина для уборки дорог

В городе Ломоносове (административно входит в состав Санкт-Петербурга) загорелась дорожная уборочная машина, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

Пожар произошел на Дворцовом проспекте. На кадрах видно, что огонь вспыхнул в уборочной надстройке, установленной на шасси грузовика «КамАЗ», сразу за кабиной. К тушению пламени приступили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Следом за горящей машиной припаркован поливальный автомобиль на шасси грузового Mercedes.

В результате пожарным удалось ликвидировать возгорание, о пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Также стало известно, что в Красноярске сотрудники ГИБДД остановили эвакуатор с установленным на платформе надувным бассейном, в котором находились двое мужчин. А в Костроме инспектор ДПС переплыл реку, чтобы задержать пьяного водителя.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверями голову ребенка и начал движение.

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