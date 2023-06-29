Женщина накинулась с кулаками на байкера из-за ДТП

На Севастопольском проспекте в Москве нетрезвый водитель наехал на мотоцикл, а его пассажирка устроила драку с другими участниками ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

По его данным, освидетельствование показало у водителя 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, у него не было водительских прав. В ходе разбирательства его нетрезвая пассажирка набросилась на других участников ДТП и устроила драку с ними. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, неоднократно пытался сбежать от сотрудников ГИБДД.

ДТП произошло накануне около дома 8 по Севастопольскому проспекту, уточняется в сообществе мотоциклистов motocitizen.ru. Водитель Renault врезался в припаркованный мотоцикл. На помощь мотоциклисту прибыл его друг.

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