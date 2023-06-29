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ГИБДД объявила даты рейда по электросамокатам

ГИБДД проведет рейд в Москве по самокатам и велосипедам

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Илья Питалев/РИА Новости

В ближайшие выходные, 1-2 июля, ГИБДД проведет в Москве мероприятие, направленное на профилактику нарушений среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистами. Об этом представители Госавтоинспекции сообщили в Telegram-канале.

В ГИБДД объявили, что целью рейда станут повышение безопасности пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД.

Аналогичный рейд ГИБДД состоялся в столице 17-18 июня. По его итогам автоинспекторы пресекли более 2,5 тыс. нарушений ПДД пользователями СИМ и велосипедов. Из них 936 нарушений было совершено курьерами служб доставки, а 560 — велосипедистами.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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