Трое молодых людей украли и продали брусчатку с дороги

В Калининградской области полиция задержала троих молодых людей, которые сняли с дороги брусчатку и продали ее частным лицам. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Установлено, что молодые люди не в первый раз похищали брусчатку: они выковыривали камни с помощью топора, после чего увозили на автомобиле и продавали частным лицам. Полицейские изъяли автомобиль Renault Logan и 2748 брусков», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемые — двое 19-летних молодых людей и их несовершеннолетний сообщник — дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о краже.

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