Водитель американского внедорожника заехал на огневую точку времен ВОВ

В Севастополе полицейские установили водителя, который припарковал автомобиль на ДОТе (долговременной огневой точке) времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городское УМВД.

Фотографии с белым внедорожником на ДОТе правоохранители обнаружили в соцсетях. По словам полицейских, действия водителя вызвали бурное обсуждение среди севастопольцев. В этот же день сотрудники ГИБДД нашли и задержали автовладельца, им оказался местный житель, который извинился за свой поступок.

Полицейские провели профилактическую беседу с владельцем внедорожника и подготовили письмо к городским властям с предложением установить у ДОТов информационные таблички.

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