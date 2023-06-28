Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель американского внедорожника заехал на огневую точку времен ВОВ

В Севастополе мужчина припарковался на огневой точке времен Великой Отечественной войны

close
100%
УМВД Севастополя

В Севастополе полицейские установили водителя, который припарковал автомобиль на ДОТе (долговременной огневой точке) времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городское УМВД.

Фотографии с белым внедорожником на ДОТе правоохранители обнаружили в соцсетях. По словам полицейских, действия водителя вызвали бурное обсуждение среди севастопольцев. В этот же день сотрудники ГИБДД нашли и задержали автовладельца, им оказался местный житель, который извинился за свой поступок.

Полицейские провели профилактическую беседу с владельцем внедорожника и подготовили письмо к городским властям с предложением установить у ДОТов информационные таблички.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях