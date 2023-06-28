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«Автодом» и «Автоспеццентр»: предпосылок к снижению цен машин из параллельного импорта нет

Цены на автомобили, ввозимые в страну, увеличились вслед за курсом валют

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Depositphotos

Цены на автомобили, ввозимые в Россию по параллельному импорту, увеличиваются вслед за курсом доллара и евро, и предпосылок к их снижению не наблюдается. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на директора департамента по выкупу групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимира Желобова.

«На сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых авто нет. Курс доллара и евро по отношению к рублю растет, следовательно, увеличивается и конечная стоимость ввезенных автомобилей», — рассказал изданию Желобов.

По его словам, цены на такие машины, помимо курса валют, зависят от сложности доставки автомобиля в Россию. С ростом цен на машины, поставляемые по параллельному импорту, некоторые участники рынка могут переориентироваться на другие сегменты бизнеса — в частности, заключить контракты с китайскими марками, еще не представленными в нашей стране, или переориентироваться на выкуп автомобилей с пробегом на внутреннем рынке, спрогнозировал Желобов.

Также стало известно, что в мае 2023 года затраты россиян на покупку автомобилей с пробегом подскочили на 85% по сравнению с тем же месяцем 2022-го.

Ранее стало известно, что Volkswagen вынужден сократить производство электромобилей. Спрос на них упал на 30%.

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