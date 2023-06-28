Легковушка врезалась в противотанковые «зубья дракона» на трассе

В Брянской области женщина разбила машину, врезавшись в противотанковые ограждения. Об этом сообщает bryansknovosti.ru. Видео с места происшествия от одного из автомобилистов появилось в соцсетях.

Авария произошла в Климовском районе на автодороге «Сачковичи – Брахлов». По словам пострадавшей женщины, противотанковые «зубья дракона» она не увидела из-за дождя, причем никаких предупреждающих о препятствии знаков на дороге не было. Медосвидетельствование показало, что женщина была трезва.

После инцидента в обладминистрации заявили, что пирамиды стали более заметными, также появились предупреждающие знаки, передает «Подъем».

«По информации руководства района, как только средства безопасности были переданы муниципалитету, на тетраэдры нанесена светооотражающая краска, установлены предупреждающие знаки, мероприятия по организации дорожного движения проведены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее во Владикавказе мужчина получил перелом основания черепа в драке на дороге.