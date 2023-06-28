Расходы россиян на покупку автомобилей с пробегом подскочили на 85%

В мае 2023 года жители России потратили на автомобили с пробегом 487,3 млрд рублей, что на 85% больше, чем в мае 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат» и «Открытие Авто».

По данным исследования, в мае жители России приобрели 501,9 тыс. автомобилей с пробегом, что на 54,1% больше, чем в мае 2022-го. Тогда россияне купили 326,7 тыс. подержанных машин.

Из 487,3 млрд рублей, потраченных на покупку машин в мае 2023 года, большая часть (182,8 млрд рублей) ушла на покупку машин в возрасте от 10 лет и более. На автомобили до 5 лет ушло 150,5 млрд рублей, на машины от 5 до 9 лет — 154,1 млрд рублей.

Сильнее всего выросли затраты россиян на японские машины с пробегом: по сравнению с показателями того же месяца 2022 года этот сегмент рынка в денежном выражении вырос на 105%, до 165,8 млрд рублей. В количественном выражении рынок машин японского производства вырос на 80%, до 149 тыс.

Ранее стало известно, что Volkswagen сократит выпуск электромобилей на 30% из-за низкого спроса.