Пассажир автобуса выпал из окна на повороте

В Якутске пассажир автобуса выпал из салона в оконный проем вместе со стеклом, 60-летний мужчина получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Столичная Госавтоинспекция».

«Возле дома №36 по ул. Мерзлотная 38-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ 320302-08» двигаясь по ул. Мерзлотная, при повороте направо на территорию Института Мерзлотоведения им. П. И. Мельникова допустил падение пассажира из салона транспортного средства», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Выпавший из окна 60-летний мужчина получил травмы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение. На видео с моментом падения, которое публикует Telegram-канал «SD Новости Якутии», видно, что пассажир вывалился из салона в том момент, когда маршрутный ПАЗ поворачивал направо. Боковое стекло автобуса выпало из проема, затем на асфальт упали личные вещи и и человек.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

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