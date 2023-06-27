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В Госдуме решили признавать недействительными зарубежные водительские права

Госдума в третьем чтении приняла изменения в правилах получения водительских прав

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий изменения в статьи ФЗ «О безопасности дорожного движения», касающиеся правил получения водительских прав, пишет РБК.

Из документа следует, что национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными в России спустя год после того, как водитель получил легальный статус, вид на жительство или статуса гражданина РФ.

В этом случае им придется менять полученные за границей права. Для оформления российского документа водителям будет необходимо сдать теоретический экзамен и предоставить справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Изменения не затронут водителей из Белоруссии, которые больше года назад стали гражданами России или получили ВНЖ. Кроме этого, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также члены их семей смогут поменять национальные права на российские без экзаменов и справок.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в 2022 году, в первом чтении его приняли в ноябре, во втором — 22 июня. После принятия Госдумой закон должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России.

Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил, что ГИБДД готова, чтобы ввести возможность предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода.

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