Седан Kaiyi E5 получил новую базовую версию в России

Китайские седаны Kaiyi E5, которые выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде, станут доступны в новой комплектации Comfort. Сведения о новой комплектации появились на официальном сайте марки.

Kaiyi E5 оснащаются турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм). Если в старших комплектациях мотор сочетается с вариатором, то в новом исполнении мотор идет в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Время разгона до «сотни» занимает 9,8 секунды, а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

В списке оснащения комплектации Comfort указано, что автомобиль получил камеру заднего вида с динамической разметкой (в других версиях установлена система камер кругового обзора), 16-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых и монохромный дисплей приборной панели диагональю 3,5 дюйма вместо 7-дюймового цветного. Автомобиль также лишился люка с электроприводом, беспроводной зарядки для гаджетов, контурной подсветки салона, системы выбора режима движения и датчика света.

Стоимость Kaiyi E5 в новой комплектации не указана. Автомобили в версии Luxury стоят от 1,96 млн рублей. Бюджетные версии седанов начнут продавать в России в августе, сообщала «Российская газета» со ссылкой на представителей китайской марки.

Ранее в России начались продажи Geely Atlas Pro с новым мотором за 2,7 млн рублей.