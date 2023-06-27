Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Седан Kaiyi E5 получил новую базовую версию в России

На «Автоторе» выпустят седан Kaiyi E5 в новой базовой комплектации

close
100%
KAIYI

Китайские седаны Kaiyi E5, которые выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде, станут доступны в новой комплектации Comfort. Сведения о новой комплектации появились на официальном сайте марки.

Kaiyi E5 оснащаются турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм). Если в старших комплектациях мотор сочетается с вариатором, то в новом исполнении мотор идет в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Время разгона до «сотни» занимает 9,8 секунды, а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

В списке оснащения комплектации Comfort указано, что автомобиль получил камеру заднего вида с динамической разметкой (в других версиях установлена система камер кругового обзора), 16-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых и монохромный дисплей приборной панели диагональю 3,5 дюйма вместо 7-дюймового цветного. Автомобиль также лишился люка с электроприводом, беспроводной зарядки для гаджетов, контурной подсветки салона, системы выбора режима движения и датчика света.

Стоимость Kaiyi E5 в новой комплектации не указана. Автомобили в версии Luxury стоят от 1,96 млн рублей. Бюджетные версии седанов начнут продавать в России в августе, сообщала «Российская газета» со ссылкой на представителей китайской марки.

Ранее в России начались продажи Geely Atlas Pro с новым мотором за 2,7 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях