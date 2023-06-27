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Неизвестные перевернули машину во время драки на Кубани

В Анапе неизвестные подрались рядом с ночным клубом и перевернули автомобиль

В Анапе неизвестные подрались рядом с ночным клубом и перевернули припаркованный автомобиль. О этом сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань», который опубликовал видео от очевидцев.

Потасовка произошла в поселке Витязево. Предполагается, что причиной драки с участием мужчин, проживающих в одной из соседних республик, стал конфликт с охраной заведения. На записи от очевидца видно, как несколько человек наносят повреждения отечественной легковушке, а затем переворачивают ее.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полицейские задержали трех участников драки, их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. По решению суда их арестовали на сроки от одного до четырех суток.

Также у мужчин изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие, и направили его на экспертизу. Полицейские продолжают поиск остальных участников потасовки.

Ранее в Крыму поместили под стражу водителя Toyota Camry, который при виде полицейских выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5.

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