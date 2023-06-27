Гендиректор Volkswagen исключил возрождение Beetle

Генеральный директор Volkswagen Томас Шеффер исключил возможность возрождения модели Volkswagen Beetle в качестве электромобиля, сообщает британское издание Autocar.

«Я так не думаю, потому что есть определенные автомобили, у которых был свой день, но не было бы смысла возвращать его», — сказал Шеффер в ответ на вопрос о возможном возрождении Beetle в качестве электромобиля и дальнейшем использовании этого названия модели-долгожителя в линейке Volkswagen и мировом автопроме.

При этом бывший глава немецкого концерна Герберт Дисс ранее рассматривал возможность выпуска нового поколения Beetle в качестве четырехдверного электрического хетчбэка. По мнению нынешнего руководителя Volkswagen, идти по пути возрождения ретромоделей и играть на ностальгии «было бы тупиком».

Ранее стало известно, что «Автотор» в Калининграде начал тестовую сборку внедорожников BAIC BJ40.