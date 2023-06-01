Российские страховки «Зеленая карта» прекратили действие в Евросоюзе

Выданные в России страховые сертификаты «Зеленая карта», предназначенные для страхования гражданской ответственности автомобилистов при поездках за рубеж, перестали действовать 1 июня 2023 года в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

По информации РСА, 1 июня прекратили действовать соответствующие двухсторонние соглашения. При поездках в страны ЕС, Великобританию и Швейцарию российским автомобилистам потребуется приобрести полис приграничного страхования в пунктах пропуска соответствующих стран. Аналогично автомобилисты из этих стран будут вынуждены оформлять российский полис ОСАГО при въезде в Россию.

Для поездок в другие страны, где действует «Зеленая карта», в том числе в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, выданные в России сертификаты продолжают действовать.

Ранее стало известно, что в России продлен упрощенный техрегламент для производства автомобилей.