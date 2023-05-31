Электрический кроссовер «Москвич 3е» появился у ГИБДД Подмосковья

Новый электрический кроссовер «Москвич 3е» появился в автопарке Госавтоинспекции Московской области, рассказали представители ведомства в Telegram-канале. Сегодня автоинспекторы используют электрокар в городе Люберцы.

Электрокар «Москвич 3е» создан на базе модели китайской компании JAC и оснащается электрической силовой установкой максимальной мощностью 193 л.с. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км. Стоимость модели начинается от 3,5 млн руб.

По состоянию на конец мая в России было продано 77 электромобилей «Москвич 3е» с начала года, сообщал ранее московский автопроизводитель.

В апреле стало известно, что «Москвич» подписал контракт на поставку 2 тыс. электромобилей в сервисы такси и каршеринга.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о проблемах владения электрокаром в России.