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В Петербурге спасатели ловили лося, которого сбил автомобиль

В Санкт-Петербурге спасатели поймали лося, который бегал по городу и попал под машину

В Санкт-Петербурге спасатели поймали лося, который бегал по улицам и стал участником ДТП, сообщает ГУ МЧС России по городу.

Утром дежурные службы получили информацию о том, что на севере Петербурга на улице Ушинского автомобиль сбил лосенка. Животное получило травмы ног и не смогло передвигаться самостоятельно.

Покинуть место происшествия и отправиться на лечение парнокопытному помогли спасатели. Ветеринары применили транквилизаторы, после чего спасатели погрузили его в специальный прицеп и отвезли в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что автомобилистка из Красноярска обнаружила под бампером автомобиля котенка, который проехал вместе с ней по одной из самых протяженных улиц города.

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