Двое пьяных мужчин сбили полицейского в Приамурье

В Тынде Амурской области заключили под стражу двух мужчин после того, как они сбили полицейского на машине и напали на него, сообщает следственное управление СК РФ по области.

По версии следствия, утром 26 мая один из подозреваемых, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, наехал на сотрудника полиции, который пытался остановить нарушителя. Второй подозреваемый также применил насилие к полицейскому. Сотрудника полиции госпитализировали.

Полиция задержала мужчин 28 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ранее сообщалось, что в Иркутской области пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке.