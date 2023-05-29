Exeed убрал из модельной линейки в России дешевые версии двух кроссоверов

Среднеразмерный кроссовер Exeed TXL и флагманский VX подорожали в России на 250 и 270 тыс. рублей соответственно из-за того, что китайский бренд убрал из прайс-листов базовую версию Luxury, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга сайта бренда.

В результате самый доступный Exeed TXL в исполнении Flagship стоит 4 249 900 рублей (стоимость прежней базовой комплектации Flagship — 4 млн рублей). Автомобиль оснащается турбомотором мощностью 186 л.с. и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией.

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Exeed VX после корректировки комплектаций стоит в России минимум 5 279 900 рублей в версии President. Прежняя базовая версия Flagship, удаленная из прайс-листа, стоила 4,9 млн рублей. Этот автомобиль оборудуется бензиновым двигателем мощностью 249 л.с.

Ранее стало известно, что марка Kaiyi реализовала в России 175 седанов Е5, собранных на заводе «Автотор» в Калининграде.