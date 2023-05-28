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Многодетная мать погибла под колесами автомобиля в Казани

В Казани многодетная мать погибла под колесами, перебегая Горьковское шоссе

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Казани 38-летнюю многодетную мать сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что женщина вместе с подругой пыталась перейти Горьковское шоссе. На противоположной стороне их ждал автомобиль такси, который они вызвали.

Одной женщине удалось перебежать на другую сторону, а другая попала под колеса машины. У погибшей женщины остались трое детей.

Ранее стало известно, что в Башкирии фура, перевозившая бочки с химикатами, съехала в кювет и перевернулась. По данным МЧС, угрозы для экологии нет. На месте проводятся необходимые мероприятия.

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