Многодетная мать погибла под колесами автомобиля в Казани

В Казани 38-летнюю многодетную мать сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что женщина вместе с подругой пыталась перейти Горьковское шоссе. На противоположной стороне их ждал автомобиль такси, который они вызвали.

Одной женщине удалось перебежать на другую сторону, а другая попала под колеса машины. У погибшей женщины остались трое детей.

Ранее стало известно, что в Башкирии фура, перевозившая бочки с химикатами, съехала в кювет и перевернулась. По данным МЧС, угрозы для экологии нет. На месте проводятся необходимые мероприятия.