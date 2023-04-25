В Красноярском крае нетрезвые прохожие сели в чужую Toyota и врезались в сугроб

В Дудинке двое пьяных молодых людей угнали автомобиль Toyota RAV4, владелец которого ушел в магазин и оставил машину с заведенным мотором. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Вернувшись с покупками и не обнаружив машину на месте, автовладелец обратился в полицию. Угонщики машины въехали в сугроб и пытались сбежать, но их остановили сотрудники полиции.

«Подозреваемыми оказались двое северян 2001 г.р. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения, результат которого показал 0,58 мг/л. В отношении 21-летнего нарушителя был составлен административный материал за управление транспортным в состоянии опьянения и не имеющим такого права», — отмечается в сообщении полиции.

Молодой человек, сидевший за рулем, получил 10 суток административного ареста. Кроме того, по факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. За угон по предварительному сговору (часть 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ) предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

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