Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Mercedes-Benz восстановит отгрузки запасных частей в России

close
100%
Mercedes-Benz

В России возобновятся отгрузки запасных частей автомобилей Mercedes-Benz для центров продаж и сервиса марки. Об этом сообщили представители компании, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

«АО «Мерседес-Бенц РУС» продолжит оказывать гарантийную поддержку и исполнять все обязательства, предусмотренные покрытием действующих сервисных сертификатов, включая постгарантийный сервисный пакет, в отношении автомобилей Mercedes-Benz, официально проданных ранее через свои розничные предприятия и дилерские центры Mercedes-Benz, в том числе продолжит свое действие программа «Помощь на дороге», — сообщили в компании.

Центральный склад запасных частей АО «Мерседес-Бенц РУС» возобновляет работу и в ближайшее время начнет отгрузку запасных частей для центров продаж и сервиса марки, говорится в заявлении. Автосалоны и сервисные станции (Ленинградский пр-т, 39А и Вешки, 85 км МКАД) также возобновляют работу.

25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz 25 апреля прекращает работу сервиса Mercedes me ID в России. Об этом сообщается в SMS-уведомлениях, направленных автопроизводителем своим клиентам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях