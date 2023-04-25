Mercedes-Benz восстановит отгрузки запасных частей в России

В России возобновятся отгрузки запасных частей автомобилей Mercedes-Benz для центров продаж и сервиса марки. Об этом сообщили представители компании, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

«АО «Мерседес-Бенц РУС» продолжит оказывать гарантийную поддержку и исполнять все обязательства, предусмотренные покрытием действующих сервисных сертификатов, включая постгарантийный сервисный пакет, в отношении автомобилей Mercedes-Benz, официально проданных ранее через свои розничные предприятия и дилерские центры Mercedes-Benz, в том числе продолжит свое действие программа «Помощь на дороге», — сообщили в компании.

Центральный склад запасных частей АО «Мерседес-Бенц РУС» возобновляет работу и в ближайшее время начнет отгрузку запасных частей для центров продаж и сервиса марки, говорится в заявлении. Автосалоны и сервисные станции (Ленинградский пр-т, 39А и Вешки, 85 км МКАД) также возобновляют работу.

25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz 25 апреля прекращает работу сервиса Mercedes me ID в России. Об этом сообщается в SMS-уведомлениях, направленных автопроизводителем своим клиентам.