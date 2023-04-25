Xpeng представила электрокроссовер G6 на новой платформе

Китайская компания Xpeng представила на Шанхайском автосалоне электрический кроссовер G6, построенный на новой электрической платформе SEPA 2.0. Об этом сообщает «Авторевю».

Внешне новый Xpeng G6 похож на модель Tesla Model Y. У обеих машин практически одинаковые размеры кузова. Длина китайской новинки составляет 4753 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1650 мм. Колесная база достигает 2890 мм. Размер колесных дисков — 18 дюймов. Особенностями G6 являются безрамочные двери и скошенная крыша.

В салоне установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная систем на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8155P с 14,96-дюймовым сенсорным дисплеем.

Xpeng G6 будет предлагаться в двух версиях: полноприводной и заднеприводной. У заднеприводной установлен один 296-сильный электромотор, тогда как полноприводная имеет два электродвигателя. Суммарная отдача такой установки 487 л.с.

Ранее сообщалось, что в России начала свою работу компания Meilin Auto, которая является филиалом одной из китайских корпораций с экспортной лицензией. Она планирует напрямую поставлять машины из Китая по параллельному импорту.