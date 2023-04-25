Жители Томской области продали автомобиль, чтобы перевести деньги мошенникам

В Северске Томской области телефонные мошенники убедили пожилых супругов и их 51-летнего сына продать автомобиль и перевести вырученные деньги на якобы «безопасный» счет. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Неизвестный позвонил 75-летнему мужчине под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщил, что на его имя собираются оформить кредит, а его автомобиль находится в залоге у банка, поэтому машину необходимо продать.

«Следуя указаниям звонящего, потерпевший вместе с сыном заполнил необходимые бумаги, продал автомобиль, снял все сбережения, оформил кредит в одном из банков и перевел на указанный номер более 1,7 млн рублей», — отмечается в сообщении полиции.

На другой день мошенники убедили тех же граждан оформить кредиты на сумму более 5,2 млн рублей. Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Кирове сгорел гараж с полицейскими патрульными автомобилями из-за того, что полицейский, удалявший бензином загрязнения с машин, решил закурить.