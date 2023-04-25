Полиция задержала мужчину, который прыгал по машинам в Норильске

В Норильске полицейские задержали мужчину, который прыгал по машинам. Об этом сообщает Kras Mash.

Отмечается, что мужчина приехал на вахту, гостил у друзей, выпил алкоголь и пошел на улицу. Там он пнул бампер машины, затем увидел Mazda 3 и запрыгнул на крышу. Потом подошел к Lada Priora, открыл дверь и сел на заднее сиденье, чтобы спрятаться от разгневанных автовладельцев.

Позже мужчину задержали. Свою вину он признал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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