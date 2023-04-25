«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Автодом» получил право осуществлять гарантийную поддержку машин Mercedes-Benz. Также «Автодом» в ближайшее время назовет технологического партнера для дальнейшей эксплуатации завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Сумма сделки по продаже активов Mercedes-Benz в РФ не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей. Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Ранее сообщалось, что на заводе «Москвич» запустили главный конвейер.