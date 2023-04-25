Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Автодом» получил право осуществлять гарантийную поддержку машин Mercedes-Benz. Также «Автодом» в ближайшее время назовет технологического партнера для дальнейшей эксплуатации завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Сумма сделки по продаже активов Mercedes-Benz в РФ не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей. Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Ранее сообщалось, что на заводе «Москвич» запустили главный конвейер.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях