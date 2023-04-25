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Водитель грузовика сбросил горящее сено на парковку перед ТЦ в Уфе

В Уфе водитель грузового автомобиля сбросил тюки с горящим сеном на парковку перед ТРЦ «Июнь». Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Башкортостана.

«Установлено, что при движении грузового автомобиля Митцубиси FUSO по ул. Комсомольская, водитель увидел, что у него загорелось сено. После чего он решил выгрузить сено на парковку перед торговым центром с помощью резкого маневрирования автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные потушили сено. Пострадавших нет. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Казани самосвал провалился под асфальт и накренился, после чего содержимое кузова вывалилось на припаркованную легковушку. По одной из версии, виноват подрядчик, который перегрузил «КамАЗ», по другой — асфальт на этом участке дороги давно требовал замены.

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