В Набережных Челнах мужчина упал с электросамоката, впал в кому и скончался

В Набережных Челнах мужчина скончался после падения с электросамоката, об этом сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Инцидент произошел 19 апреля. 31-летний мужчина двигался на самокате White Siberria Nerpa Black, не справился с управлением и упал на проспекте Мира. Отмечается, что он ехал без шлема.

Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и другие повреждения, его госпитализировали. Спустя какое-то время после падения пострадавший впал в кому, после чего он скончался.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель легкового автомобиля сбил самокатчика, который решил пересечь проезжую часть на красный свет. ДТП попало на видео.