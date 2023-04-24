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На кладбище под Омском местные жители не поделили дорогу и устроили драку

В деревне Приветная в Омской области местные жители подрались на кладбище. Как рассказали очевидцы, потасовка возникла из-за того, что при заезде на территорию кладбища водители не поделили дорогу, сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля. На записи видно, что женщины пытались разнять дерущихся мужчин. Одного из участников драки повалили на землю.

За медицинской помощью после драки никто не обращался, сообщили в ГУ МВД по Омской области, сообщений в полицию о происшествии тоже не поступало. Правоохранители пообещали провести проверку, установить личности участников конфликта и его причины.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом нетрезвый автомобилист поджег форму на полицейском.

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