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Количество погибших в массовом ДТП на Киевском шоссе увеличилось до двух

Количество погибших в ДТП, которое произошло в воскресенье на Киевском шоссе, увеличилось до двух, сообщает московская прокуратура.

Авария случилось на 41-м км Киевского шоссе. По данным прокуратуры, после столкновения оба водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения автомобилей. На них совершил наезд водитель автомобиля Honda, который после этого столкнулся еще с двумя машинами.

В результате аварии один мужчина, находившийся на проезжей части, от полученных травм скончался на месте. Второй был доставлен в медицинское учреждение, о его смерти стало известно утром следующего дня после аварии. Сообщалось, что пострадавшего госпитализировали на вертолете.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств ДТП и привлечение виновника к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 264 УК РФ, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель легкового автомобиля сбил самокатчика, который решил пересечь проезжую часть на красный свет. Также стало известно, что в Санкт-Петербурге водители двух столкнувшихся автомобилей сбежали с места ДТП.

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