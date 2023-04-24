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Под брендом Aurus могут начать выпуск люксовых яхт

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Под брендом Aurus может начаться выпуск яхт класса люкс, рассказал гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, передает ТАСС. По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями, в частности, с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК).

«Да, мы сейчас ведем переговоры с несколькими компаниями. После переговоров еще создание несколько лет займет. [...] Это яхты класса люкс», — сказал Назаров.

ФГУП «НАМИ» уже лицензировал товарный знак Aurus для выпуска климатической техники премиум-класса, в феврале такие устройства с символикой Aurus были представлены на публике. По словам директора центра операционного маркетинга ФГУП «НАМИ» Дамира Каримова, в будущем под брендом Aurus может начаться выпуск мебели, предметов интерьера, одежды, аксессуаров и парфюма.

Ранее сообщалось, что новый седан Aurus Senat на водороде представят в ОАЭ в конце 2023 года.

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