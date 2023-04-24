Под брендом Aurus могут начать выпуск люксовых яхт

Под брендом Aurus может начаться выпуск яхт класса люкс, рассказал гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, передает ТАСС. По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями, в частности, с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК).

«Да, мы сейчас ведем переговоры с несколькими компаниями. После переговоров еще создание несколько лет займет. [...] Это яхты класса люкс», — сказал Назаров.

ФГУП «НАМИ» уже лицензировал товарный знак Aurus для выпуска климатической техники премиум-класса, в феврале такие устройства с символикой Aurus были представлены на публике. По словам директора центра операционного маркетинга ФГУП «НАМИ» Дамира Каримова, в будущем под брендом Aurus может начаться выпуск мебели, предметов интерьера, одежды, аксессуаров и парфюма.

Ранее сообщалось, что новый седан Aurus Senat на водороде представят в ОАЭ в конце 2023 года.