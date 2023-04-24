Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новый Aurus Senat на водороде представят в ОАЭ в конце 2023 года

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

ФГУП «НАМИ» планирует привезти водородный Aurus Senat на международный саммит по экологии в Объединенные Арабские Эмираты в конце 2023 года. Об этом сообщил гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, передает ТАСС.

По словам Назарова, водородный Aurus Senat будет отличаться от того, который был представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом 2022 года.

«Это Senat будет водородный, но как бы следующая версия, уже не тот. Там уже ячейки другие и он уже в более зрелой версии», — отметил он.

Также гендиректор ФГУП «НАМИ» рассказал, что сейчас идет разработка автомобилей с силовой установкой в виде последовательного гибрида, в котором двигатель внутреннего сгорания напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора.

Водородный седан Aurus Senat, представленный летом прошлого года, был оснащен комбинированной силовой установкой с двумя электромоторами и двигателем на водородном топливе. Машина может проехать на одной заправке до 600 км. От 0 до 100 км/ч седан разгоняется за 4 секунды. Примерно 80% деталей в силовой установке — отечественного производства.

Ранее сообщалось, что НАМИ планирует начать выпуск бронированных внедорожников Aurus для коммерческих клиентов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях