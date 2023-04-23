«Русский автомобиль»: ГАЗ начал выпускать электромобили в формате гольфкаров

Горьковский автомобильный завод начал выпускать электромобили в формате гольфкаров (прогулочных машин). Об этом сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль», опубликовав снимки с машинами.

На фотографиях представлены электромобиль без дверей с четырьмя посадочными местами и багажным отделением, а также модификация с грузовой платформой и дверями, рассчитанная на водителя и одного пассажира.

Предполагается, что линейка электромобилей от ГАЗа получит название El GAZ. Известно, что в нее войдут полноприводные модификации. Другие технические подробности не уточняются.

Тем временем в Шанхае проходит международный автомобильный салон, первый после череды локдаунов, закрывших Китай от другого мира практически на три года. На выставке дебютировали новинки, которые появятся в России. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».