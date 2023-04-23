Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шесть машин попали в ДТП на 41-м километре Киевского шоссе, один человек погиб

В Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием шести автомобилей, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на 41-м километре шоссе. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. По словам очевидцев, движение на участке затруднено. На место аварии прилетел вертолет скорой помощи.

Как уточняет Telegram-канал Mash, ДТП из шести машин произошло около 16:00. Сначала столкнулись две машины, следом в них врезались все остальные. Пострадавших экстренно госпитализировали, одного из них — на вертолете.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полуторагодовалый ребенок погиб в аварии, которую устроил 18-летний пьяный водитель без прав.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях