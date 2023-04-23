Байкер сбежал из машины ДПС и избил гаишника, чтобы избежать штрафа за езду без документов

На Кубани мотоциклист сбежал из машины дорожных полицейских и избил одного из них, чтобы не получить штраф за езду без документов, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Сотрудники ДПС остановили мотоциклиста Игоря Шолохова который управлял Yamaha YZF-R6. Водительского удостоверения при мужчине не оказалось. Автоинспекторы пригласили байкера в участок для оформления административного протокола. В тот момент, когда полицейский автомобиль подъехал к отделу, Шолохов открыл дверь, выбежал из машины и попытался скрыться.

Полицейский догнал байкера, началась потасовка. Правоохранителям удалось задержать Шолохова. В итоге на мужчину возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, суд назначил наказание в виде лишения свободы с пребыванием в колонии на девять месяцев.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пьяный 18-летний водитель вез трех детей и устроил ДТП, один ребенок погиб.