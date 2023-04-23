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Автомобиль врезался в толпу на фестивале воздушных змеев во Франции, 11 человек пострадали

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Водитель легкового автомобиля врезался в толпу людей на фестивале воздушных змеев на севере Франции, сообщает издание 20 Minutes.

Инцидент произошел вечером в субботу в коммуне Берк (округ Монтрей-сюр-Мер). По словам прокурора, за рулем автомобиля находился 76-летний водитель. Он потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. В результате ДТП 11 человек пострадали, в критическом состоянии находятся четыре женщины.

«У водителя отрицательный результат на алкоголь и наркотики, он получил легкие травмы после вмешательства свидетеля», — уточнил прокурор.

Фестиваль воздушных змеев в приморском курортном городе Берк-сюр-Мер проходит ежегодно, его посещают сотни тысяч зрителей со всего мира, говорится в заметке.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель дважды переехал пенсионерку, которая упала во дворе.

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