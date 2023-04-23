Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД России внесло в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России включило в теоретический экзамен на получение водительских удостоверений правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.

В министерстве пояснили, что корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта 2023 года. Уточняется, что они касаются вопросов правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца») и других.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минтранса сообщала, что действующие с марта текущего года ПДД для пользователей СИМ могут быть скорректированы после анализа «правоприменительной практики».

До этого сообщалось, что в Минтрансе предложили включить обучение безопасному использованию средств индивидуальной мобильности в школьную программу.

Начальник управления столичной ГИБДД Александр Быков также говорил о том, что в Москве на некоторых магистральных дорогах начали тестировать нейросети для поиска нарушителей на СИМ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях