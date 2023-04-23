МВД России внесло в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов

Министерство внутренних дел (МВД) России включило в теоретический экзамен на получение водительских удостоверений правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.

В министерстве пояснили, что корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта 2023 года. Уточняется, что они касаются вопросов правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца») и других.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минтранса сообщала, что действующие с марта текущего года ПДД для пользователей СИМ могут быть скорректированы после анализа «правоприменительной практики».

До этого сообщалось, что в Минтрансе предложили включить обучение безопасному использованию средств индивидуальной мобильности в школьную программу.

Начальник управления столичной ГИБДД Александр Быков также говорил о том, что в Москве на некоторых магистральных дорогах начали тестировать нейросети для поиска нарушителей на СИМ.