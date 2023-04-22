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Маршрутка перевернулась из-за столкновения с автомобилем в Челябинске

Маршрутный автобус перевернулся из-за столкновения с легковушкой в Челябинске. Об этом сообщает Tegram-канал Ural Mash. В ДТП пострадали шесть человек.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке Комсомольский – Солнечная. Легковой автомобиль Mitsubishi влетел в маршрутку. От удара микроавтобус завалился на бок.

В маршрутке ехали пассажиры, шестеро из них получили различные травмы. «Скорая» помогла пострадавшим на месте. О состоянии водителей не сообщается.

Ранее стало известно, что одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии.

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