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Mash: полиция арестовала водителя школьного автобуса, подозреваемого в педофилии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Карелии подозреваемого в педофилии водителя школьного автобуса арестовали на два месяца. Об этом сообщает Mash. По данным канала, вину он признал.

Среди жителей карельского поселка Чална разлетелось шокирующее видео, на котором мужчина, чьего лица не видно, занимается сексом с подростком. По версии местных жителей, насильником является 66-летний водитель автобуса Чалнинской школы. Само видео, по данным жителей, заснял один из пострадавших ребят. Он смог заснять процесс для доказательства и отправил видео в чат, один из участников которого показал кадры своей маме. После этого началось разбирательство. Ребенка, попавшего на видео, отправили на экспертизу.

Отмечается, что сейчас следователи выясняют, сколько всего детей пострадало от действий арестованного.

Ранее сообщалось, что автомобиль с отказавшими тормозами сбил пенсионерку у театра Драмы в Краснодаре.

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