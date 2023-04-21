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Автомобиль с отказавшими тормозами сбил пенсионерку у театра Драмы в Краснодаре

Легковой автомобиль сбил пожилую женщину в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

Отмечается, что ДТП произошло возле театра Драмы. По данным канала, у автомобиля отказали тормоза. В полиции рассказали, что водитель за рулем Mazda двигалась по встречной полосе и выехала на тротуар. Там и наехала на пожилую женщину. От удара женщину подбросило в воздух, а после она упала на землю.

Позже стало известно, что пострадавшая в ДТП в центре Краснодара пенсионерка скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль сгорел дотла рядом с новосибирским институтом ФСБ.

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