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Инспектор ДПС заставил пенсионера продать ему машину, угрожая уголовным делом

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В ЯНАО инспектор ДПС заставил пенсионера продать ему авто за 15 тыс. рублей, угрожая уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что инспектор ДПС остановил Toyota Tercel еще осенью 2021 года во время ночного дежурства в Ноябрьске. За рулем автомобиля сидел пенсионер, который, как показал алкотестер, находился в состоянии опьянения.

По данным канала, машину отогнали на стоянку, а инспектор стал убеждать пожилого мужчину, что ему грозит уголовное дело за нетрезвое вождение. Чтобы избежать этого, нужно продать машину. Инспектор купил ее сам — за 15 тыс. рублей.

Спустя два года коллеги инспектора узнали о сделке. На полицейского завели уголовное дело о мошенничестве, за которое полагается до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские объявили вознаграждение в 500 тыс. рублей за информацию о киллере, убившем кузбасского экс-бизнесмена.

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