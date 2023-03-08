В Москве водитель уступил дорогу нарушителю и заблокировал гнавшихся за ним полицейских

На дворовой территории в Москве водитель пропустил Mercedes, за которым на патрульном автомобиле гнались полицейские, и заблокировал машину преследователей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП/Москва».

На видеозаписи с регистратора, установленного в автомобиле, видно, как к нему приближается автомобиль Mercedes-Benz, сигналит и моргает фарами, требуя освободить проезд. За ним следует полицейский автомобиль с включенной мигалкой.

«Не отъезжай! Не отъезжай! Не отъезжай, тебе говорю!», — прокричали водителю полицейские по громкоговорителю из служебного автомобиля, однако он все равно сдал назад и дал возможность водителю Mercedes-Benz объехать его и скрыться.

Подбежавшие к автомобилю полицейские выразили возмущение действиями водителя и потребовали от него освободить проезд. После того, как он подчинился, сотрудники продолжили преследование.

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