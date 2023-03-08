На стройке трассы М-12 в Татарстане два самосвала скатились под откос

На строительстве скоростной автодороги М-12 в Лаишевском районе Татарстана произошла авария с участием двух самосвалов, которые скатились по заснеженному склону и перевернулись, сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

На видеозаписи с места происшествия видно, что один из большегрузов движется задним ходом и переворачивается вверх колесами, свалившись с откоса. Вслед за ним еще один самосвал врезается в первый и тоже сваливается с дороги, повиснув на краю кювета.

Предполагается, что ДТП произошло из-за отказа тормозов.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель «КамАЗа», задавивший ребенка, получил 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также на МКАД сотрудник московского ЦОДД погиб под колесами автомобиля.