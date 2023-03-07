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Водитель «КамАЗа», который задавил ребенка в Москве, получил два года колонии

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Говорит Москва»

Водителя бетономешалки, который насмерть сбил пятиклассницу в Москве, приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Солнцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Московской области Александра Смольницкого. Он осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Экспертиза установила, что водитель имел техническую возможность избежать наезда на пешехода при соблюдении ПДД.

Авария произошла утром 21 ноября прошлого года в районе Солнцево. Водитель бетономешалки «КамАЗ» наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово сотрудник ГИБДД выстрелил в мужчину с ножом, инцидент попал на видео.

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