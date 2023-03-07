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Под Владимиром мужчину и женщину нашли застреленными в автомобиле

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Во Владимирской области в автомобиле были обнаружены тела мужчины и женщины со смертельными огнестрельными ранами, сообщает областная прокуратура.

По предварительным данным, утром 7 марта в селе Федосьино мужчина и женщина, проживавшие вместе в одном доме, были обнаружены застреленными в своем автомобиле. При этом у сельского кладбища был обнаружен еще один труп мужчины — он оказался соседом убитой пары.

По факту гибели мужчины и женщины возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сжег «КамАЗ» с буровой установкой, надеясь привлечь внимание СМИ и Greenpeace.

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