Под Владимиром мужчину и женщину нашли застреленными в автомобиле

Во Владимирской области в автомобиле были обнаружены тела мужчины и женщины со смертельными огнестрельными ранами, сообщает областная прокуратура.

По предварительным данным, утром 7 марта в селе Федосьино мужчина и женщина, проживавшие вместе в одном доме, были обнаружены застреленными в своем автомобиле. При этом у сельского кладбища был обнаружен еще один труп мужчины — он оказался соседом убитой пары.

По факту гибели мужчины и женщины возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сжег «КамАЗ» с буровой установкой, надеясь привлечь внимание СМИ и Greenpeace.