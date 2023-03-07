ГИБДД наказала водителя, который ездил с полуголой пассажиркой по Пензе

В Пензе ГИБДД привлекла к ответственности водителя из-за девушки, которая высунулась в окно автомобиля. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Внимание полицейских привлекло видео, в котором полуголая девушка танцует, высунувшись из окна Lada Granta во время движения. Автоинспекторы установили личность водителя, им оказался местный житель 1998 года рождения.

В отношении водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.23 КоАП (за перевозку человека кабины автомобиля) и ч. 1 статьи 12.37 КоАП (за отсутствие ОСАГО). Пензяк признал вину.

Ранее сообщалось, что в Мурманске ГИБДД оштрафовала водителя, который на автомобиле буксировал матрас с девушкой по улицам города.