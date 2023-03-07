Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ГИБДД наказала водителя, который ездил с полуголой пассажиркой по Пензе

В Пензе ГИБДД привлекла к ответственности водителя из-за девушки, которая высунулась в окно автомобиля. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Внимание полицейских привлекло видео, в котором полуголая девушка танцует, высунувшись из окна Lada Granta во время движения. Автоинспекторы установили личность водителя, им оказался местный житель 1998 года рождения.

В отношении водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.23 КоАП (за перевозку человека кабины автомобиля) и ч. 1 статьи 12.37 КоАП (за отсутствие ОСАГО). Пензяк признал вину.

Ранее сообщалось, что в Мурманске ГИБДД оштрафовала водителя, который на автомобиле буксировал матрас с девушкой по улицам города.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть