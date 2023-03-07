Петербуржец сжег «КамАЗ» с буровой установкой, надеясь привлечь внимание СМИ и Greenpeace

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Степана Деркача, который поджег автомобиль «КамАЗ» с буровой установкой, выступая против строительства жилых домов и вырубки леса, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Сделал он это в связи с тем, что на лесном участке идет строительство жилья. Своими действиями хотел воспрепятствовать вырубке леса, обратить внимание СМИ и организации «Гринпис», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Поджог спецавтомобиля произошел в сентябре 2021 года. Следствием и судом установлено, что обвиняемый изготовил несколько «коктейлей Молотова», молотком разбил стекло кабины «КамАЗа», поджег машину, и убедившись, что она загорелась, скрылся с места происшествия. Буровая установка стоимостью 2 млн рублей при этом пришла в негодность.

Суд приговорил подсудимого к условному сроку заключения в 1 год и 4 месяца и взыскал с него стоимость уничтоженной техники.

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