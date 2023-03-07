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Появилось видео стрельбы гаишника по мужчине с ножом в Подмосковье

В подмосковном Домодедово сотрудник ГИБДД выстрелил в мужчину с ножом, запись инцидента опубликовал Teegram-канал Mash.

Сообщается, что в парке Елочки мужчина с ножом ранил сотрудника ЧОП в область спины и шеи, а случайного прохожего в руку, после чего выбежал на дорогу и бил по машинам. Сотрудники ГИБДД попытались его задержать и требовали бросить нож, но мужчина не подчинялся.

Как ранее рассказывали в ГУ МВД России по Московской области, мужчина побежал в сторону полицейских, размахивая ножом. Сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в воздух, прежде чем открыть огонь в сторону нападавшего, отмечали в главке. По данным Mash, причиной поведения мужчины стала белая горячка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде девушка выпала из маршрутки во время движения.

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