В Сочи мужчина угнал автомобиль, потому что опаздывал на работу

В Сочи мужчина увидел незапертый автомобиль с включенным мотором и угнал его, чтобы не опоздать на работу, сообщает городское УВД.

Местная жительница обратилась в полицию с сообщение об угоне Opel Astra. Она рассказала, что ее супруг, уходя на работу, запустил двигатель иномарки и ушел, оставив машину незапертой.

По записям с камер полицейские установили маршрут передвижения угнанной машины и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который трудился разнорабочим на стройке. Выяснилось, что мужчина сел за руль Opel, чтобы не опоздать на работу. Добравшись до транспортной развязки, молодой человек оставил машину на парковке магазина и продолжил путь на автобусе.

Угнанный автомобиль передали владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет). Угонщика отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об угоне из-за того, что ехала на автомобиле каршеринга по подложному аккаунту.